PSG : Paris, club le plus détesté de France malgré Messi ?

Les Français détesteraient le Paris Saint-Germain selon Youri Djorkaeff. L’ancien attaquant des Bleus et du PSG (1995-1996) s’est confié dans les colonnes d’El País, célèbre journal espagnol. Il a notamment déclaré que le club de la capitale n’était pas porté dans le coeur des supporters français.

"Quand tu joues au PSG, tu te bats contre le reste de la France. Les gens détestent le PSG. L'Espagne est partagée entre Madrid et Barcelone. En France, il y a des gens qui aiment Marseille. Mais ceux qui ne sont pas Marseillais ne le détestent pas, ils s'en moquent. Idem pour Lyon. Mais avec le PSG, non. Et c'est unique."

Néanmoins, il estime que l’arrivée de Lionel Messi de part son aura de superstar internationale pourrait changer cette tendance. "Mbappé, Neymar ou Marquinhos étaient déjà là, mais Leo est numéro un mondial. Ça peut peut-être changer les choses, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu personne dire du mal de Messi. C'est un joueur que tout le monde aime voir jouer", a lâché l’ambassadeur du PSG.

ENTREVISTA | Youri Djorkaeff: "Messi me preguntaba por los programas que teníamos para los niños. Eso me sorprendió. Tiene un corazón grande. No es solo un gran jugador, es una persona comprometida y fuerte".



