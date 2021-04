Real Madrid - FC Barcelone (2-1) : la preuve ultime que Ronaldo manque à Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Avant le Clasico d'hier soir, la presse catalane assurait que même une contre-performance face au Real Madrid n'empêcherait pas les Blaugranas d'être sacrés champions d'Espagne à la fin de la saison, à condition qu'ils remportent leurs huit derniers matches. Un scénario bien optimiste qui n'empêche pas aujourd'hui les Catalans de l'avoir mauvaise. Encore une fois, ils ont eu la sensation de s'être faits flouer par l'arbitrage. Alors que ce qu'ils devraient noter, c'est que, encore une fois, Lionel Messi ne s'est pas montré décisif face à une équipe qui lui réussissait si bien auparavant.

Cela fait en effet sept Clasicos que Messi n'a plus été décisif contre le Real Madrid ! La dernière fois qu'il a marqué contre l'ennemi juré, lui qui est le recordman des buts dans les Barça-Real et le co-recordman des participations avec Sergio Ramos, c'était en mai 2018, lors d'un 2-2 au Camp Nou qui n'avait pas empêché les Blaugranas d'être sacrés champion d'Espagne. C'était également le dernier de Cristiano Ronaldo avant son départ pour la Juventus Turin…

Depuis, les deux rivaux se sont affrontés à huit reprises, Messi a pris part à sept Clasicos mais il n'a plus marqué ni délivré la moindre passe décisive ! Ce qui peut expliquer que le Barça soit sur une série de quatre matches sans victoire, dont trois d'affilée ! Et qu'aujourd'hui, malgré l'optimisme de ses supporters, il ne soit pas en ballottage favorable pour le titre…

