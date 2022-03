Real Madrid, FC Barcelone : Ancelotti conforté malgré le Clasico, Haaland mais aussi Dybala toujours dans le viseur blaugrana

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Malgré le démenti du président des Colchoneros, qui a expliqué ne pas le connaître, l'Atlético Madrid serait bien parti pour s'attacher les services de Boubacar Kamara la saison prochaine. Le défenseur de l'OM sera en fin de contrat en juin et il a repoussé toutes les offres de prolongation jusque-là...

#LaPortada "No me extraña que en España no sepan quién soy" 🗞 pic.twitter.com/Uh1Zvz46oW