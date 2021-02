Real Madrid, FC Barcelone : des Blaugranas héroïques, Hazard fait halluciner les Merengue

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Marca : ainsi se joue la Coupe !

Comme tous les observateurs du quart de finale de la Coupe du Roi, le quotidien le plus lu d'Espagne a halluciné devant le scénario de Grenade-Barcelone (3-5 a.p.). Menés 0-2 à la 87e, les Blaugranas ont égalisé dans le temps additionnel, avant de mener pendant les prolongations, de se faire égaliser puis de prendre le large. Un vrai hymne à la joie et aux matches à élimination directe !

AS : encore une fois K.-O.

Eden Hazard s'est de nouveau blessé hier pendant un entraînement. Il manquera entre quatre et six semaines de compétition. AS étudie l'ensemble de ses arrêts depuis son arrivée au Real Madrid en 2019. Le Belge a déjà passé 283 jours à l'infirmerie et manqué un total de 43 matches. Un bilan terrible, tellement loin des attentes…

📰 Nuestra portada de hoy, jueves 4 de febrero

El Mundo Deportivo : héroïques !

Sans surprise, le quotidien catalan s'attarde sur l'incroyable victoire barcelonaise à Los Carmenes. Avec un doublé chacun, Antoine Griezmann et Jordi Alba ont été les grands protagonistes de cette partie, le Français distillant même deux passes décisives à son latéral gauche. Une partie véritablement remarquable qui pourrait constituer un tournant dans la saison des Culés.