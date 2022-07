Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : l'avocat de la Super League sort du silence

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'était il y a quelques mois, seulement. Un projet de Super League, tournoi privé lancé par douze grands clubs européens, qui avait été annoncé en avril 2021, avant que les supporters du monde entier et l'UEFA hurlent au scandale et fassent capoter le projet. Désormais, trois des douze clubs concernés, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, refusent de renier le projet et contestent les menaces de l'UEFA.

Voilà pourquoi les audiences devant la Cour de justice de l’Union Européenne au sujet de la Super League sont attendues. Que va-t-il être décidé ? La compétition pourra-t-elle voir le jour ? Jean-Louis Dupont, avocat français défendant les intérêts de la compétition en a dit plus à OK Diario.

"Nous quittons ce rendez-vous avec le sentiment d'avoir enfin pu expliquer que la Super League est une tentative respectueuse d'innover pour le bien. Le vrai régulateur, c'est la Commission européenne et non une entreprise égoïste et fermée comme l' UEFA." Le verdict sera scruté.