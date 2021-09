Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : la nouvelle mouture de la Super League sera "intouchable"

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

La lecture du quotidien allemand Der Spiegel ce jeudi a de quoi donner des sueurs aux supporters de football. Car non seulement il y est question d'un revival de la sulfureuse Super League, qui a eu droit à trois d'espérance de vie au printemps mais, en plus, la nouvelle version serait à l'abri de toute défection, comme avec les clubs anglais, ou de toute attaque venue de l'UEFA et de la FIFA.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, les trois derniers clubs à ne pas avoir lâché l'affaire, collaborent avec le cabinet anglais Flint pour une nouvelle mouture inattaquable. Et cette fois, à croire le Spiegel, le problème ne sera pas réglé en 48 heures à coups de menaces et de pression !

Des pourparlers ont commencé pour re-commercialiser la Super League. Ils sont sûrs que cette fois, en l'attente de l'approbation des juridictions européennes, cela passera. Les 12 clubs fondateurs font toujours partie contractuellement du projet. (Der Spiegel).#SuperLeague — Actu Barça (@thera_daouda) September 2, 2021