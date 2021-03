Real Madrid, FC Barcelone, Juventus, PSG, OL, OM : le nouveau format de la Champions League se dévoile un peu plus

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Les téléspectateurs de Dortmund-Hertha Berlin (2-0) hier ont pu apercevoir une immense banderole "Stop the UCL reform" dans l'habituel mur jaune. Une prière des ultras du BvB destinée à arrêter la réforme de la Champions League pour la saison 2024/25, qui devrait surcharger le calendrier et favoriser les clubs les plus riches. La plupart des supporters sont contre et vu les détails que révèle le Guardian ce dimanche, on comprend mieux pourquoi.

Plus de transferts entre qualifiés ?

On savait que le tour de poules allait être remplacé par un championnat à un seul groupe réunissant 36 équipes au lieu de 32 actuellement. Chaque équipe jouerait dix matches suivant un "système suisse". Les huit premiers seraient qualifiés pour les 8es de finale alors que les équipes classées entre la 9e et la 24e place disputeraient des play-offs pour arracher l'une des huit billets restants.

Mais ce n'est pas le pire : pour éviter que les clubs dominants ne puissent être concurrencés par des nouveaux riches (oui, oui, ils pensent notamment au PSG…), Andrea Agnelli et ses partisans voudraient interdire les transferts entre clubs qualifiés ! Cela permettrait ainsi de ne pas appauvrir les forts mais également d'affaiblir les faibles, ce qui ne sont pas qualifiés. Et donc de s'assurer une place quasi permanente dans la très lucrative C1. Terifiant, non ?