Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue veulent manger du lion, Ter-Stegen sauve les Blaugranas

Marca : Ter-Stegen a enfilé le costume de Messi

En l'absence de Lionel Messi, touché à une cuisse, Marc André ter Stegen a enfilé le costume de super-héros du FC Barcelone hier soir contre la Real Sociedad. Auteur de grosses parades dans le temps additionnel et surtout dans les derniers instants de la prolongation, le gardien allemand a également arrêté les trois premières tentatives des Basques lors de la séance de tirs au but. Ça valait bien la Une du quotidien sportif le plus lu d'Espagne.

AS : Hazard défie les Lions

L'autre demi-finale de la Supercoupe d'Espagne opposera ce soir le Real Madrid à l'Athletic Bilbao. Les Lions de San Mamès, en grande difficulté depuis le début de la saison, sont l'adversaire idéal pour relancer un Eden Hazard en quête de confiance après une première partie de saison très décevante.

📰 A los leones

📆 Nuestra portada de hoy, 14 de enero pic.twitter.com/hVWTEQXkKD — Diario AS (@diarioas) January 13, 2021

El Mundo Deportivo : en route pour un premier trophée

Qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone peut envisager de remporter un premier trophée depuis un an et demi. En effet, depuis sa Liga 2019, le club catalan court après un titre. Presqu'une anomalie depuis que Lionel Messi a explosé au plus haut niveau…