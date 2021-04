Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé enflamme les Merengue, un dernier Clasico pour Messi ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Marca : la même passion

Alors que Clasico aura lieu samedi et que Kylian Mbappé a signé une nouvelle masterclass hier, le quotidien sportif le plus lu d'Espagne fait sa Une sur… l'égalité hommes-femmes dans le football ! Marca parle de Misa, gardienne du Real Madrid, qui milite pour qu'elle et ses coéquipières soient aussi bien payées que leurs collègues masculins. Ses tweets font beaucoup parler sur les réseaux sociaux…

AS : nouveau festival de Mbappé

Le deuxième quotidien sportif pro-Real Madrid consacre sa première page au doublé de Kylian Mbappé hier soir sur la pelouse du Bayern Munich (3-2). Après son triplé au Camp Nou en 8es de finale, l'attaquant du PSG confirme qu'il est un joueur d'affiches, ce que n'auront pas manqué de noter les dirigeants et les supporters des Merengue, qui rêvent de le recruter…

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 8 de abril

El Mundo Deportivo : le Clasico de Messi

Très belle Une d'EMD, qui titre sur le Clasico de Messi et l'accompagne d'une photo de La Pulga dans chaque match disputé à Madrid face à l'ennemi juré. Le quotidien catalan ne le précise pas sur sa première page mais tout le monde l'a en tête : ce pourrait être le dernier Real-Barça de Lionel Messi, en fin de contrat au FCB et qui n'a toujours pas clarifié son avenir.