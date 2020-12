Real Madrid, FC Barcelone : un Clasico pour Salah (Liverpool), passe de trois pour les Blaugranas ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Marca : premier derby de Madrid chez les féminines

C'est assez rare pour être souligné : le quotidien sportif le plus lu d'Espagne consacre sa Une au football féminin, qui va connaître son premier derby de Madrid ce samedi. On peut y voir un pied de nez au FC Barcelone, qui accueillera le Valence CF au même moment. Marca a fait son choix : mieux vaut parler des féminines du Real que de Messi, Koeman et compagnie !

AS : Salah ouvre la porte au Barça ou au Real

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a accordé une interview au deuxième grand quotidien sportif madrilène. S'il ne sait pas quand il quittera les Reds, où il a intégré le top 10 des buteurs historiques des Reds, il ne ferme en tout cas pas la porte à un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone dans le futur. C'est Florentino Pérez qui va être content, lui qui aimerait bien le recruter depuis trois ans…

🌙 ¡Buenas noches!

🗞️ Esta es la #PortadaAS de mañana

💥 Entrevista EXCLUSIVA con Mohamed Salah pic.twitter.com/0ZhBMeAaPJ — Diario AS (@diarioas) December 18, 2020

El Mundo Deportivo : passe de trois pour les Blaugranas ?

Cet après-midi, le Barça accueille Valence au Camp Nou. Ce sera le troisième match à domicile pour les Blaugranas en six jours. Jusque-là, ils ont réussi un sans-faute contre Levante (1-0) et la Real Sociedad (2-1), ce qui leur a permis de remonter jusqu'à la 5e place du classement. En outre, même si le score ne le reflète pas, le contenu de leurs matches a été en nets progrès.