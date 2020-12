Real Madrid, FC Barcelone : un piège pour les Merengue, un record amer pour Messi

Zapping But! Football Club Juventus Turin - FC Barcelone : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Marca : le Barça dans la nasse

L'Atlético Madrid a dominé Elche hier (3-1), confortant ainsi sa 1ère place de la Liga, le Real Madrid joue ce soir contre Eibar, mais Marca préfère faire sa Une sur les déboires du Barça, tenu en échec hier par Valence (2-2). Les Catalans, qui opéraient une belle remontée au classement, sont ainsi freinés et perdent du terrain par rapport aux deux géants madrilènes.

AS : une nuit pour les braves

Le Real Madrid se déplace donc ce soir à Eibar, qui a tout d'un piège avec son petit stade, son terrain aux dimensions réduites et ses onze guerriers basques surmotivés. Ce qui a incité AS à mettre en Une Sergio Ramos, dont le courage n'est plus à démontrer. Car la bravoure comptera autant que le talent ce soir sur la pelouse d'Ipurua.

El Mundo Deportivo : Pelé amer

Le quotidien catalan revient sur le nul du Barça contre Valence (2-2) hier. Si Lionel Messi a inscrit son 643e but sous la casque blaugrana, rejoignant ainsi le roi Pelé à la 1ère place des joueurs ayant le plus marqué sous un même maillot, nul doute qu'il n'est pas reparti satisfait du Camp Nou. Car le Barça compte désormais huit points de retard et un match de plus que l'Atlético, leader de la Liga…