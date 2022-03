Real Madrid - FC Barcelone : Xavi laisse le statut de favori aux Merengue et réagit à l'absence de Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Clasico

"C'est un cadre spectaculaire pour jouer un grand match et montrer que nous sommes en grande forme. Nous avons grandi en équipe. Il faut faire preuve de personnalité et essayer d'imposer notre modèle de jeu. Si nous devons étiqueter une équipe comme favorite, c'est Madrid, leader et à un grand moment, nous avons eu de bons sentiments lors des derniers matchs."

Le style du Real Madrid

"Le Real Madrid est un caméléon, vous ne savez jamais s'ils vont vous attendre ou vous presser. Contre le PSG, ils ont eu une dernière demi-heure brutale, avec un gros pressing. J'envisage un match plus proche de la Super Coupe, avec Madrid qui attend la contre-attaque. Mais ils peuvent aussi se serrer. Nous verrons."

L’absence de Benzema

"Benzema est l'un des meilleurs numéro 9 au monde, c'est une perte importante, mais pour nous, notre approche ne change rien, je suppose que pour eux, cela peut changer quelque chose."

Sur un possible complexe d’infériorité du Barça

"Je ne sais pas s'il y avait un complexe d'infériorité, je n’étais pas là, mais c'est une excellente occasion de changer l'histoire et une victoire soutiendrait grandement ce sur quoi nous travaillons."

Pour résumer L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, était présent ce samedi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du Real Madrid, pour le compte de la 29e journée de Liga.

Fabien Chorlet

Rédacteur