Real Sociedad - FC Barcelone : les 3 grands artisans de la victoire du Barça, qui redevient dauphin du Real Madrid

Pierre-Emerick Aubameyang

Remplaçant lors de la défaite face à Cadiz (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang était de retour comme titulaire. Même s’il s’est montré plutôt discret tout au long du match, l’attaquant gabonais aura eu le mérite d’inscrire le seul but de la rencontre d’une tête à bout portant (11e).

Marc-André ter Stegen

Repoussant les tentatives d’Alexander Sørloth (36e, 59e) et Joseba Zaldua (80e), Marc-André Ter Stegen a su garder sa cage inviolée et a permis à son équipe de garder son but d’avance.

Frenkie de Jong

Impérial dans les duels (11 duels remportés sur 14), précieux dans la protection de balle et d’une précision chirurgicale dans les passes (93% de passes réussis), Frenkie de Jong a une nouvelle fois éclaboussé le match de son talent.

Fabien Chorlet

Rédacteur