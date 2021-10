Résultat Champions League : FC Barcelone 1-0 Dynamo Kiev (mi-temps)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après les deux 0-3 endurés face au Bayern Munich à domicile et au Benfica à Lisbonne, le FC Barcelone se doit de s'imposer ce soir. A la mi-temps de son match au Camp Nou contre le Dynamo Kiev, c'est plutôt bien parti. Un but de Gerard Piqué à la 36e minute sur une reprise du plat du pied droit au deuxième poteau lui permet de mener à la pause. C'est le premier but du Barça cette saison en Champions League, au bout de trois matches…

Mais dans l'ensemble, la prestation catalane est loin d'être enthousiasmante. Certes dominateurs, les hommes de Ronald Koeman ont outes les peines du monde à contourner le bloc ukrainien. Cela à cause d'un déchet technique préjudiciable dans les derniers mètres. Les belles années Guardiola semblent tellement loin !

🔥¡Piqué marca el primer gol del Barça en esta Champions!



💙❤️ pic.twitter.com/24iBAScvBi — Diario SPORT (@sport) October 20, 2021