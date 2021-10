Résultat Champions League : FC Barcelone 1-0 Dynamo Kiev (terminé)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Un éclair de Gerard Piqué et puis plus rien… Comme trop souvent cette saison, on s'est ennuyé en regardant jouer le FC Barcelone. Pourtant, le Dynamo Kiev n'était pas très ambitieux au moment de se présenter au Camp Nou. Les Ukrainiens ont d'abord fait en sorte de ne pas se découvrir et même après l'ouverture du score de Gerard Piqué à la 36e minute, ils ne se sont pas découverts.

A quatre jours du Clasico, les Blaugrana avaient peut-être la tête ailleurs. L'essentiel pour eux était de prendre leurs premiers points après les deux 0-3 infligés par le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne. C'est chose faite. Mais la bonne nouvelle comptable ne doit pas faire oublier toutes les inquiétudes que son jeu ennuyé continue de susciter…

😅 Gol de Piqué al Dinamo Kiev... e Ibai reacciona tras ver la celebración https://t.co/YBHP3D7Cdp #UCL — MARCA (@marca) October 20, 2021