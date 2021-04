Résultat Coupe du Roi : Athletic Bilbao 0-4 FC Barcelone (terminé)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Dominateur dès le début de la rencontre, le FC Barcelone a frappé le poteau à la 4e minute, a eu le ballon plus de 75% du temps. Mais contrairement à la finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier, il a su se montrer patient et attendre que l'Athletic Bilbao finisse par craquer. C'est arrivé à l'heure de jeu. Bien servi par De Jong, Antoine Griezmann a mis un plat du pied gauche à bout portant. Après cela, ça a été l'avalanche.

Trois minutes plus tard, De Jong a doublé la mise sur un centre d'Alba, puis cinq minutes après, Lionel Messi s'est baladé dans la surface avant de conclure d'un plat du pied gauche. L'Argentin a signé un doublé à la 72e et Griezmann a eu un but annulé à la 86e. Avec ce 4-0, le FC Barcelone remporte sa 31e Coupe du Roi, son premier titre depuis deux ans. L'Athletic Bilbao, lui, perd sa deuxième finale de Coupe du Roi en quinze jours. Dur…