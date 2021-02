Résultat Coupe du Roi : Grenade 2-2 FC Barcelone (prolongation)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Scénario de dingue aux Carmenes de Grenade ! Mené 0-2 jusqu'à la 87e minute, le FC Barcelone était éliminé de la Coupe du Roi, sans doute sa dernière possibilité de remporter un trophée cette saison. Les Blaugranas avaient frappé la barre deux fois, fait le siège des buts andalous, mais rien ne passait.

Et puis, à la 87e, Messi a trouvé Griezmann dans la profondeur. Le ballon allait sortir mais le Français l'a rabattu au dernier moment et Aaron a marqué contre son camp. Dans la foulée, Messi a fracassé le poteau d'une frappe des vingt mètres et Jordi Alba a égalisé à la 91e pour arracher la prolongation. Incroyable !