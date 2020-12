Résultat Liga : après le Real Madrid, le FC Barcelone chute contre Cadiz (1-2)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : l'annonce de Messi enflamme la Twittosphère

Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, avait prévenu qu'il voulait un parcours parfait jusqu'à la fin de l'année 2020. Cela commence au contraire par une défaite plutôt logique.

En première période, un Barça bousculé a rapidement concédé l'ouverture du score par Gimenez (8e). Il aura fallu attendre le deuxième acte pour qu'Alcala ne marque un but contre son camp qui relance Messi et ses partenaires (58e). Mais quelques minutes plus tard, Negredo a dessiné la victoire définitive du petit Poucet (63e).