Résultat Liga : Atlético 1-0 FC Barcelone (mi-temps)

Cette affiche entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone ne propose rien d'innovant. D'un côté, les joueurs de Diego Simeone mettent beaucoup d'intensité, de courses et de coups ; de l'autre, les hommes de Ronald Koeman tentent de répondre par la vitesse et le jeu. Mais s'il n'y a rien d'innovant, il n'empêche qu'il s'agit d'un excellent match.

Et à la pause, ce sont les Colchoneros qui sont devant. Cela grâce à une grossière erreur de Marc André ter Stegen. Alors qu'on jouait les arrêts de jeu de la première période, le gardien allemand est sorti loin de sa surface pour tenter d'enrayer un contre adverse. Mais Carrasco a été plus prompt que lui, l'a dribblé sans effort et a marqué dans le but vide d'une frappe de 40 mètres.

Auparavant, l'Atlético s'était procuré les meilleures occasions. A la 5e minute, Marc André ter Stegen a dévié d'une main ferme une frappe surpuissante de Saul. Dans la foulée (8e), Antoine Griezmann a trop enlevé un tacle sur un centre d'Ousmane Dembélé. Mais la plus grosse opportunité a été au bénéfice de l'Atlético, Marcos Llorente expédiant un missile sur la barre barcelonaise (11e). Par la suite, le combat a été confiné entre les deux surfaces, jusqu'à la sortie raté de Ter Stegen. Vivement la suite !