Résultat Liga : Atlético Madrid 2-0 FC Barcelone (terminé)

Selon l'expression consacrée, le FC Barcelone aurait pu jouer des heures ce soir sans parvenir à marquer. Ça arrive souvent face à l'Atlético Madrid, mais le manque de réalisme des Blaugrana était encore plus flagrant ce soir. Il manque un buteur à cette équipe et beaucoup d'autres choses aussi. Et dans quelques heures, il devrait également lui manquer un entraîneur puisque Ronald Koeman, qui a suivi la rencontre des tribunes puisqu'il était suspendu, sera débarqué.

Ce soir, l'Atlético a été dominé dans le jeu en première période mais a marqué ces deux buts pendant cette période. Thomas Lemar, bien servi par Luis Suarez, a ouvert le score à la 23e d'une grosse frappe du gauche. L'Uruguayen, vexé par son départ du Barça il y a un an, a doublé la mise après une passe décisive de Lemar juste avant la pause. Il s'est excusé d'avoir marqué. Pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent tant les Colchoneros ont maîtrisé leur adversaire.

Avec ce succès, les voilà revenus en tête de la Liga avec le Real, qui jouera demain sur la pelouse de l'Espanyol. Le Barça, lui, est 10e, loin, si loin des sommets…