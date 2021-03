Résultat Liga : but exceptionnel de Messi, énième record et avantage Barça face à Huesca (2-1, MT)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Un énième record est donc tombé. Signé encore et toujours Lionel Messi, le génial milieu de terrain du FC Barcelone qui a ouvert le score, ce soir, dès la 13e minute face à Huesca d'une sublime frappe du pied gauche qui a terminé sa trajectoire en pleine lucarne. Avec cette énième réalisation, La Pulga en est, cette saison, à 20 buts (ou plus) en Liga et ce pour la treizième saison consécutive. Le seul joueur de l'histoire à présenter de telles statistiques.

Le Barça ne s'est pas limité à ce petit avantage et c'est le Français Antoine Griezmann qui a doublé la mise à la 35e minute. Un but également exceptionnel d'une lourde frappe du gauche en pleine lucarne du gardien de Huesca. Juste avant la pause, et sur un pénalty imaginaire, Huesca a réduit le score par Rafa Mir.

En cas de succès, ce soir, les joueurs de Koeman reviendraient à quatre points du leader, l'Atletico Madrid.