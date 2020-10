Résultat Liga : Celta Vigo 0-3 FC Barcelone (terminé)

ENCORE FATI, ENCORE MESSI

Le FC Barcelone s'est imposé ce soir sur la pelouse du Celta Vigo grâce à un but d'Ansu Fati, un autre inspiré par Lionel Messi, déjà brillants contre Villarreal (4-0) dimanche soir, et un dernier de Roberto. Les Catalans sont désormais 5es du classement avec six points en deux matches.