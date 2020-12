Résultat Liga : FC Barcelone - Real Sociedad (2-1, terminé)

Le FC Barcelone n'abdique pas en Liga. Dans son Camp Nou, toujours à huis clos en raison de la Covid-19, les hommes de Ronald Koeman se sont imposés face à la Real Sociedad (2-1), leader de Liga. Un succès très précieux qui permet au équipier de Messi de revenir à 6 points de la tête du championnat espagnol. Malgré une grosse entame de rencontre, ils ont été cueillis par le but de William José (27e).

Mais, contrairement aux dernières semaines, les Blaugrana ont fait preuve de caractère à l'image de Jordi Alba, buteur après un bon travail de Messi (31e), et passeur décisif sur la réalisation de Frenkie de Jong (43e). Quant à Griezmann, il s'est montré en touchant la barre transversale (37e). et en ratant un immanquable, seul et devant le but sans gardien (56e). En fin de rencontre, Ter Stegen s'est imposé en face à face contre Isak pour préserver le résultat (83e).