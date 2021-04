Résultat Liga : Griezmann en feu, le FC Barcelone s'impose à Villarreal (2-1)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le FC Barcelone n'avait pas le choix. Pour rester au contact des deux clubs de Madrid, le Real et le leader l'Atletico, le Barça se devait de s'imposer dans la journée sur la pelouse de Villarreal. Objectif rempli pour les joueurs de Ronald Koeman, pas toujours inspirés, notamment en seconde période, mais réalistes quatre-vingt dix minutes durant.

C'est Villarreal qui avait ouvert le score, dès la 26e minute, sur un but du Nigérian, Chukwueze, qui se débarrassait de Lenglet et de Ter Stegen pour marquer d'une frappe du pied gauche (1-0, 26e). Il ne fallait que deux minutes aux joueurs du FCB pour réagir. Avec un but sublime d'Antoine Griezmann, auteur d'un lob du pied gauche (1-1, 28e). L'attaquant français, bien placé, interceptait sept minutes plus tard une passe en retrait et trompait, instantanément du pied gauche, le gardien de Villarreal (1-2, 35e).

​Au retour des vestiaires, Villarreal était réduit à dix (65e) pour une faute dangereuse de Tringueros sur Lionel Messi. Le Barça ne profitait pas de sa supériorité numérique pour creuser l'écart. Messi et les siens reviennent à hauteur du Real Madrid (71 points), avec un match en moins, et attendent le match de l'Atletico Madrid (73), ce soir à Bilbao.