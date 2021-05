Résultat Liga : le FC Barcelone et l'Atlético Madrid dos à dos (mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Au terme d'une première période équilibrée, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont dos à dos à la mi-temps (0-0), dans ce match décisif dans la course au titre de champion d'Espagne. A noter que Sergio Busquets et Thomas Lemar sont tous deux sortis sur blessure.