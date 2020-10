Résultat Liga : le FC Barcelone et le Real Madrid dos-à-dos, Ansu Fati marque l'histoire (1-1, mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Il ne fallait pas rater les dix premières minutes de ce Clasico sous peine de louper beaucoup de choses. En huit minutes à peine, les deux formations ont trouvé le chemin des filets. Valverde a d'abord profité d'un bel appel plein axe pour ajuster Neto (0-1, 5e). Le FC Barcelone a vite répliqué par Ansu Fati, buteur à bout portant et plus jeune joueur de l'histoire à marquer lors d'un Clasico, à 17 ans (1-1, 8e).

Après cette entame sur les chapeaux de roues, les deux formations n'ont pas faibli et se sont créés de grosses opportunités non converties. Messi aurait pu marquer un peu plus l'histoire des Clasicos après son crochet terrible sur Ramos dans la surface, mais Courtois a sorti une parade décisive (24e).

Sur la contre-attaque, Karim Benzema aurait pu trouver le chemin des filets à son tour, mais sa frappe du pied droit n'a pas trompé Neto (25e).