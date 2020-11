Résultat Liga : le FC Barcelone se relance face au Bétis Séville (5-2)

Si Ousmane Dembélé avait mis les Blaugranas sur la route d'un succès facilement en trompant Claudio Bravo d'une frappe surpuissante après un décalage d'Antoine Griezmann (22e), les hommes de Ronald Koeman se sont mis en difficulté tous seuls. D'abord en ratant un penalty par Griezi (33e) avant de se faire reprendre par les Andalous dans le temps additionnel du 1er acte (but de Sanabria).

Messi, 45 minutes, 2 buts et un geste génial

Au retour du vestiaire, le Barça reprend les devants sur un débordement d'Alba et une reprise d'Antoine Griezmann (49e). Un but marqué par l'appel génial de Messi qui a laissé passer le ballon entre ses jambes pour embarquer toute la défense du Bétis. Rentré à la pause, l'Argentin a transformé un penalty obtenu par Dembélé et sur lequel Aissa Mandi a été exclu pour avoir joué les gardiens de but (61e).

A dix, le Bétis s'est accroché. A la 72e minute, Loren a réduit la marque sur une service de Moreno. L'ailier du Bétis s'est facilement joué de Clément Lenglet pour offrir un ballon en or à son partenaire. Si le Barça aurait pu douter, c'était sans compter sur un Messi intenable, auteur du 4-2 après un une-deux génial avec Sergi Roberto (82e). A l'orée du temps additionnel, la pépite Pedri y est allée de sa réalisation sur un centre venu de la droite. Un succès qui fait du bien à l'entité catalane.