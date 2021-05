Résultat Liga : porté par Messi et Griezmann, le FC Barcelone renverse Valence (terminé)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Mené au score après le but de Gabriel Paulista (50e), le FC Barcelone a renversé Valence (3-2) grâce à un doublé de Lionel Messi (57e, 69e) et une réalisation d'Antoine Griezmann (63e). En fin de match, Carlos Soler a réduit l'écart pour les Valenciens (83e). Grâce à cette victoire, les Blaugrana, 3es au classement à égalité de points du Real Madrid et à 2 points de l'Atlético Madrid, peuvent toujours croire au titre de champion d'Espagne.