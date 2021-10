Résultat Liga : Rayo Vallecano 1-0 FC Barcelone (mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Entre un Rayo Vallecano intraitable à domicile depuis le début de la Liga et un FC Barcelone qui sort d'une défaite à domicile dans le Clasico (1-2), le duel de ce soir promettait d'être équilibré. Et il l'est. A la pause, ce sont les banlieusards madrilènes suite à un but plein d'opportunisme de Radamel Falcao à la demi-heure de jeu. Le Colombien a profité d'une perte de balle de Sergio Busquets pour dribbler Gerard Piqué dans la surface et marquer d'une frappe placée du gauche ayant frappé le poteau de Marc André ter Stegen.

Le FC Barcelone a dominé dans le jeu, s'est procuré quelques occasions, mais son manque d'efficacité est rédhibitoire pour le moment. Il lui reste encore 45 minutes pour s'éviter une nouvelle crise…