Résultat Liga : Rayo Vallecano 1-0 FC Barcelone (terminé)

Trois jours après sa défaite au Camp Nou face au Real Madrid (1-2), le FC Barcelone s'est enfoncé un peu plus dans la crise en livrant une nouvelle prestation abyssale face au Rayo Vallecano (1-0). Le promu s'est imposé grâce à un but de Radamel Falcao à la demi-heure de jeu et, le pire, c'est qu'il n'a pas du tout démérité. Mieux classé que le FCB, le club banlieusard est en meilleure santé que le géant catalan, ce qui est grave.

En seconde période, le Barça a tenté de réagir mais Memphis Depay a vu le pénalty qu'il avait obtenu arrêté par le gardien adverse. Dans la foulée, Sergio Agüero, qui était titularisé pour la première fois, a réalisé un slalom magnifique mais, se croyant hors-jeu, il a mal joué son face-à-face avec le portier du Rayo (82e). Et à la 97e, Nico a raté une reprise sur un centre parfait du Kun. Pour le reste, ce fut le néant. Pas de jeu, pas d'action, rien. Et pas d'espoir, donc, auquel se raccrocher. Ça va très mal au FC Barcelone !