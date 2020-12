Résultat Liga : Valladolid 0-2 FC Barcelone (mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les buts du FC Barcelone ce soir au estadio Zorrilla ont un petit goût de France. Ils ont en effet été inscrits par Clément Lenglet (21e) sur un joli coup de tête et Martin Braithwaite (34e) sur un tacle à bout portant suite à un service parfait de Pedri. Mais ces deux réalisations portent surtout la marque de Lionel Messi. Sur le premier, c'est lui qui a centré pour l'ancien Nancéien et il a été à l'avant-dernière passe pour la réalisation de l'ex-Toulousain.

Au-delà de ça, l'Argentin a été très inspiré. Juste avant l'ouverture du score, il avait expédié une frappe en pleine lucarne sans élan que le gardien de Valladolid avait détourné d'une magnifique claquette. On a également vu Messi tacler un adversaire à 60 mètres de ses buts ou encore rater de peu un troisième but juste avant la pause. Dans tous les bons coups, il est en train de mener son équipe à une victoire d'autant plus vitale que l'Atlético Madrid a gagné chez la Real Sociedad (2-0) et compte actuellement 11 points d'avance sur le FCB.