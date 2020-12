Résultat Liga : Valladolid 0-3 FC Barcelone (terminé)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Le troisième but du FC Barcelone au Zorrilla ce soir, inscrit à la 65e minute, a rassemblé les trois joueurs phare de la victoire catalane : Frenkie De Jong à l'avant-dernière passe, qui ne perd pas le ballon au milieu de quatre adversaires et sert idéalement Pedri à 25 mètres. Le prodige de 18 ans, arrivé de Las Palmas cet été, sert, dos au but, Lionel Messi d'une subtile talonnade et l'Argentin s'en va tromper le gardien de La Pucela.

Une action magnifique comme le Barça en a réalisé plusieurs ce soir. Alignés dans un 5-3-2 rare pour eux, les Blaugranas ont déroulé, Messi délivrant une passe décisive pour Lenglet (21e), l'avant-dernière passe sur le but de Braithwaite (34e, passe décisive de Pedri), tirant sur le poteau (90e) et se procurant deux grosses occasions par ailleurs. Antoine Griezmann, qui a passé sa soirée sur le banc, peut s'inquiéter pour sa place, de même que Philippe Coutinho…

Grâce à ces trois points, le Barça revient à 8 points du leader, l'Atlético Madrid, mais il compte un match en plus. Il faudra beaucoup d'autres productions comme celle-là pour espérer décrocher la Liga.