Supercoupe d'Espagne : le Barça rejoint le Real Madrid en finale

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En tête de Liga avec trois points d'avance sur le Real Madrid, le FC Barelone affrontait le Betis Séville, 4e, ce soir à Riyad. Avec une place en finale contre le Real en jeu. Dominateurs, les Catalans ont cru ouvrir le score à la 23e minute par Pedri mais le jeune milieu de terrain a vu son but refusé par le VAR pour un hors jeu de Raphinha.

Ter Stegen décisif

C'est finalement Robert Lewandowski qui a trouvé la faille peu avant la mi-temps (40e), sur un service d'Ousmene Dembélé. Un avantage que le Barça n'est pas parvenu à conserver, malgré un bon Marc-André Ter Stegen, qui a dû s'incliner face à Nabil Fekir (77e). Avant un nouveau but de Lewandowski, refusé pour un hors jeu de Ferran Torres (84e). En prolongations, Ansu Fati, sorti du banc, a redonné l'avantage au Barça (93e), mais Loren Moron a égalisé (101e). Et aux tirs au but, Ter Stegen a été décisif en détournant la tentative de Juanmi et celle de William Carvalho.