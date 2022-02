Traoré met le feu, Aubameyang conclut et le FC Barcelone mène à la mi-temps contre Bilbao

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Quelle transformation entre la première partie de saison et la deuxième à Barcelone ! Après le récital contre Naples en Europa League (aller et retour), les Blaugrana de Xavi déroulent ce soir encore un football offensif au jeu léché. En face, l'Athletic Bilbao, qui a sorti le FCB de la Coupe du Roi au mois de janvier, prend vague sur vague. Et il a logiquement fini par craquer.

Cela s'est produit à la 36e minute quand un corner venu de la gauche a été repris de la tête par Gerard Piqué. La barre transversale a repoussé sa tentative mais Pierre-Emerick Aubameyang était à l'affût et a marqué de façon acrobatique. En plus du Gabonais, les Basques souffrent le martyre devant Adama Traoré à droite et Ferran Torres à gauche. Le premier multiplie les rushs tout en puissance quand le second fait plus dans la finesse. Dans les deux cas, ça fait très mal aux Lions !

‼️⚽️ Gol de @Auba, da igual cuando leas esto.. pic.twitter.com/Bs1NRVqVE7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 27, 2022