Une journaliste mexicaine clashe Piqué en direct pour son attitude contre Shakira !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Leur séparation continue de faire grand bruit. Pourtant, Gerard Piqué et Shakira ne sont plus ensemble depuis bientôt deux ans. L'ancien joueur du Barça a refait sa vie avec Clara Chia. De son côté, Shakira reste plus discrète mais ses chansons évoquent régulièrement sa rupture, qu'elle semble avoir du mal à digérer.

"Son manque d'intelligence émotionnelle m'a agacé un peu."

Cela vaut à la Colombienne un courant de sympathie. Et Piqué en a fait les frais alors qu'il se trouvait au Mexique, pour ses affaires avec la Kings League. Comme le rapporte Sport, Claudia Maldonado, une journaliste mexicaine, s'est agacé de ses réponses et lui a lancé : "Ecoute, tu es détesté pour tout ce que tu as fait à Shakira et maintenant tu te comportes comme ça avec les médias ?" Piqué a halluciné et a préféré garder le silence. Et la journaliste s'est ensuite expliqué, au présentateur de l'émission : "Je lui ai parlé comme ça parce que j'ai eu beau faire preuve de patience, de tolérance et de compréhension, son manque d'intelligence émotionnelle m'a agacé un peu."

Podcast Men's Up Life