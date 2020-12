Valladolid - FC Barcelone (0-3) : et Messi fit mieux que Pelé…

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Un but, une passe décisive, une avant-dernière passe, what else ? Ce soir, Lionel Messi avait tout pour être heureux : les trois points pour son équipe contre le Real Valladolid (3-0), une grande implication sur les trois buts des Blaugranas et une prestation sans tache de la première à la dernière minute. Quoi d'autre ? Ah oui, un record, et un vrai : avec 644 buts sous le maillot du FCB, il vient de dépasser le Roi Pelé, qui s'était arrêté à 643 avec Pelé. La Pulga est désormais le joueur ayant marqué le plus de fois sous une même tunique. Enorme.

Un match brillant

Pour fêter un événement pareil, il fallait une performance à la hauteur du génial attaquant. Et ça a été le cas. Très inspiré dès le départ, combinant à la perfection avec Frenkie De Jong et Pedri, Messi a idéalement centré pour la tête de Clément Lenglet sur l'ouverture du score (21e). Juste avant, le gardien de La Pucela avait sorti par miracle une frappe magistrale de l'Argentin qui partait en lucarne.

A la 34e, pour le deuxième but, Messi a trouvé brillamment Pedri au milieu de quatre joueurs, qui a centré pour Braithwaite. Et il y a donc eu ce troisième but, à la 65e, sur une action initiée par De Jong, déviée d'une belle talonnade par Pedri et conclue d'une frappe croisée par Messi. Un but pour l'histoire, pour la légende que le sextuple Ballon d'Or ne cesse d'écrire, année après année. Et pour encore longtemps avec le FCB ?