Xavi s'enflamme pour Dembélé, place au derby madrilène, Ramos enfin de retour en sélection ?

Ousmane Dembélé, qui a donné la victoire ce mercredi au Barça face à la Real Sociedad (1-0) en quart de finale de la Coupe du Roi, fait ce jeudi la Une des quotidiens catalans, Sport et Mundo Deportivo. L'ancien Rennais a également reçu des louanges de son entraîneur, Xavi, après le match. "Depuis qu'il est ici, Dembélé a beaucoup mûri. C'est un poignard, je vois les visages des latéraux et ils souffrent. Il a d'énormes qualités et aujourd'hui (mercredi) tout s'est bien passé pour lui. Dembélé, à son poste, reste l'un des meilleurs au monde." Par ailleurs, l'entraîneur blaugrana a donné des nouvelles de Pedri, sorti sur blessure. "Pedri n'a qu'une contusion au genou. Ils lui ont marché dessus avec les crampons, mais il sera disponible pour samedi (lors du match face à Gérone)."

Marca : "Pas de retour en arrière"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on s'attarde bien évidemment sur le quart de finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, qui aura lieu ce jeudi (21h).

AS : "Ramos revient sur le devant de la scène"

De son côté, AS annonce que le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, aurait prévu de rencontrer rapidement Sergio Ramos afin d'évoquer avec lui la perspective d'un retour en sélection. Le défenseur central du PSG, n'a plus été convoqué en sélection depuis près de deux ans.