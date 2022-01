Angleterre, ASSE, FC Barcelone - Mercato : Aubameyang va changer d'air !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang pourrait enfin connaître son dénouement. En effet, et si l'on se fie aux informations de Sky Sports, le Gabonais, ancien buteur de l'ASSE et du Borussia Dortmund notamment, a de grandes chances de rejoindre dans les prochains jours le FC Barcelone.

Le club catalan serait même en négociations avancées avec les dirigeants des Gunners d'Arsenal. On s'orienterait vers un prêt jusqu'au terme de la saison. Reste à savoir si il y aura une option d'achat et combien peut prendre le Barça sur le salaire imposant du joueur à l'heure actuelle. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.

Et attendre, par ailleurs, de voir si Ousmane Dembélé quitte le FCB avant lundi soir minuit.