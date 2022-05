ASSE, FC Nantes, OL, OM - Mercato : un ancien flop du Barça et du PSG de retour en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En football, plus qu'ailleurs sans doute, les statuts changent vite. Et voilà comment un ancien grand espoir, passé par le PSG et le FC Barcelone, se retrouve aujourd'hui sans club. Lui, c'est le milieu de terrain français, Kays Ruiz, à qui le club catalan a rendu sa liberté pas plus tard que mercredi en résiliant son contrat de trois ans.

Comme le veut le tradition, du moins lors du mercato, le joueur va logiquement être proposé à bon nombre d'écuries de Ligue 1 au cours des prochaines semaines. Et selon footmercato, qui ne donne pas le moindre nom, plusieurs écuries seraient intéressées en France par le retour de celui qui s'était fait un nom lors de son passage au PSG avec Thomas Tuchel.

A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur