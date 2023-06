FC Barcelone - Mercato : Busquets donne son avis sur ses potentiels remplaçants

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sergio Busquets : une carrière dans l'ombre des plus grandes stars

Sergio Busquets dès ses débuts était un joueur sous-coté dont la présence n'est pas toujours remarquée. Pourtant, il était la pièce maîtresse du jeu barcelonais. Sa précision et sa lecture du jeu dépassant la moyenne ont fait de lui une vraie légende du Barça et de toute la sélection espagnole. Ses exploits en tant que milieu de terrain amenèrent Guardiola à le lancer dans la cour des grands en 2008.

Très tôt, Busquets fait découvrir son talent et forme un trio avec Andrés Iniesta et Xavi Simons. Avec ces machines du foot très complémentaire, le Barça remporte trois ligues des champions. Busquets a été le premier à apporter le pressing dans le jeu barcelonais. Avec sa science de la passe et du déplacement, il est devenu indispensable dans la récupération et dans la domination du jeu. Il était tout simplement le milieu qui donnait le tempo au jeu barcelonais. Busquets est demeuré l'unique survivant de la team de Pep Guardiola.

Il a d'ailleurs vu partir des légendes avant que n'arrive son tour. L'international milieu de terrain a vu partir Puyol, Xavi, Dani Alves, Iniesta en passant par Messi pour finir sur Piqué. Durant ses 15 années sous le maillot catalan, l'espagnol a pratiquement tout obtenu avec le FC Barcelone et tire désormais sa révérence.