Ça bouge dans les sens au Barça, le Real Madrid veut frapper fort après son avalanche de blessures

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport

On commence par la presse catalane et Sport, qui annonce que le FC Barcelone aurait fixé le prix de Raphinha à 70 millions d'euros. Arrivé à l'été 2022 en Catalogne, l'ailier droit brésilien serait poussé vers la sortie par le champion d'Espagne en titre.

🗞️𝑷𝑶𝑹𝑻𝑨𝑫𝑨 𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻



😍A por el clásico

🚀La Roja busca el punto que le falta

❌Alcaraz cae y Djokovic, a la final

👀Vinicius: su reto es llegar a la Supercopahttps://t.co/l3DE5UV37B — Diario SPORT (@sport) November 18, 2023

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo évoque aussi le mercato du Barça et assure que l'une des principales priorités du directeur sportif blaugrana, Deco, pour l'été prochain serait le recrutement définitif de João Cancelo. Par ailleurs, les dirigeants barcelonais seraient intéressés par le milieu de terrain du Real Valladolid, Victor Fernandez.

La presse madrilène

Marca

Du côté de la presse madrilène, Marca revient sur la blessure de l'ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior, qui devrait être absent environ deux mois et demi en raison d'une blessure à la jambe gauche. Suite à cette blessure et celle d'Eduardo Camavinga, les pensionnaires de Santiago-Bernabéu seraient très colère et voudraient attaquer les instances internationales, d'après le journaliste espagnol de la Cadena COPE, Arancha Rodríguez.

AS

Même son de cloche du côté d'AS, qui rappelle que 40% de l'effectif du Real Madrid est actuellement blessé.

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del domingo, 19 de octubre!



❌🤕 ¡Vinicius KO hasta febrero! pic.twitter.com/8Ns56XkPsk — Diario AS (@diarioas) November 18, 2023

Podcast Men's Up Life