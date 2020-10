FC Barcelone - Mercato : Koeman a mis Messi dans sa poche avec un renfort très attendu

Jeudi soir, le FC Barcelone s'est imposé 3-0 sur la pelouse du Celta Vigo, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire à Balaidos. Resté sur le terrain pendant 90 minutes, Lionel Messi a montré l'exemple en se démenant face à un adversaire accrocheur, une pluie ininterrompue et avec un partenaire de moins (Clément Lenglet, expulsé). Même s'il s'agit du début de la saison, l'Argentin a rarement paru aussi bien physiquement.

Les tauliers voulaient plus de physique

Si Messi s'est autant impliqué à Balaidos, ce n'est pas parce qu'il souhaitait montrer aux supporters qu'ils pouvaient compter sur lui après ses envies de départ. Non, c'est parce qu'il est au top physiquement, grâce à une préparation estivale rondement menée par Albert Roca. Ancien défenseur reconverti préparateur, ce Catalan avait déjà occupé cette fonction au FCB de 2003 à 2008, sous le mandat de Frank Rijkaard.

Avec lui, les entraînements sont plus intenses et ça tombe bien, car c'était exactement ce que réclamaient les tauliers du vestiaire barcelonais. Ceux-ci avaient remarqué que sous Ernesto Valverde puis Quique Setién, ils finissaient les saisons sur les rotules, faute d'essence dans le réservoir. D'ailleurs, si Ousmane Dembélé était aussi souvent blessé, c'est parce que les entraînements n'étaient pas assez intenses. Son corps craquait au premier sprint en match officiel. Avec le retour de Roca, Koeman a tapé dans le mille. Et c'est mis Messi dans la poche. Pas une petite victoire…