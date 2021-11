FC Barcelone - Mercato : Daniel Alves de retour, pourquoi c'est hors du commun

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Plutôt rare, lorsque vous avez (presque) tout gagné, de revenir dans un club d'antan et d'accepter une significative baisse de salaire. Rare oui, mais pas pour Daniel Alves, le latéral Brésilien, don le retour au FC Barcelone est assurément hors du commun.

Tout d'abord, et c'est lui qui le dit, parce qu'il a déjà essayé de revenir dans un passé récent, lui qui était parti en 2016 direction la Juventus Turin. "Enfin le retour à la maison. Je suis heureux de pouvoir revenir dans le meilleur club du monde. Cela fait longtemps que j'essaie de revenir et je suis très heureux. J'ai essayé si fort de revenir pendant longtemps et être ici à nouveau avec les gens qui savent comment je suis est un privilège. Je vais essayer de sauver le Barça que nous aimons tous tant. Il n'y a pas de marge d'erreur. Plus de 50 % de ma mentalité de gagnant a été générée lors de mon passage ici. J'ai toujours une maison ici et une partie de ma famille vit ici. C'était inévitable que je revienne. Pouvoir travailler avec des personnes qui me connaissent et connaissent mes prédispositions est toujours un privilège. C'est une merveilleuse opportunité, un incroyable défi. Enfiler à nouveau ce maillot signifie une force supplémentaire et de l'adrénaline. J'espère transmettre à mes coéquipiers mon expérience, leur apprendre où ils sont, ce qu'ils représentent en jouant ici."

Ensuite parce que l'ancien parisien a concédé de réels sacrifices financiers. Le premier ? La durée du contrat. Alves, en raison du plus petit salaire fixe du vestiaire accepté, espérait au minimum un contrat de deux ans. Histoire, sans doute, de prétendre à une place avec le Brésil lors de la prochaine Coupe du monde. Refusé par la direction du Barça.

Le contrat n'est que d'un an avec une autre saison en option. Quant aux bonus, qui pourraient gonfler son salaire mensuel, ils sont, paraît-il, réduits à presque néant par le président Laporta en raison de la crise économique que traverse le club. Et, surtout, ils ne seront effectifs qu'en fonction du nombre de matches joués par l'international brésilien.

Bref, Alves de retour au Barça gratuitement, ce n'est pas tout à fait ça. Mais on s'en rapproche.