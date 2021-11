FC Barcelone - Mercato : un départ retentissant inquiète, Laporta baigne dans l'optimisme

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, encaisse les coups. Jour après jour, semaine après semaine. Départ de Messi, caisses vides, résultats en dents de scie, licenciement de Koeman, seul le retour de Xavi a pu lui redonner le sourire. Reste que la saison en cours n'est pas des plus heureuses et que le club catalan, et ce n'est pas une habitude maison, n'est pas assuré de rejoindre les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Il faudra, lors de la dernière journée, aller prendre des points sur le terrain du très dangereux Bayern Munich, impérial en C1. Et pourtant. Face à tant d'adversité, selon Sport, l'homme fort du Barça est convaincu du résultat : "Oui, c'est quelque chose qui peut être réalisé. Je suis convaincu que nous allons gagner à Munich".

Nouvelle beaucoup moins drôle pour le club catalan : l'obligation de vendre dès cet hiver pour renflouer les caisses. Et le média El Nacional croit savoir que le gardien Marc-André Ter Stegen pourrait être sacrifié. Direction avancée : Liverpool. Le technicien allemand des Reds, Jurgen Klopp, suivrait le dossier avec une grande attention. A suivre.