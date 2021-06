FC Barcelone - Mercato : une perte majeure à redouter dans les prochains jours ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone attend toujours. Et on parle bien entendu de la prolongation de contrat de sa star incontestée, Lionel Messi. L'Argentin, qui dispute actuellement la Copa America, pourrait, et dès ce week-end, annoncer lui-même une saison de plus avec le club catalan comme de nombreux médias espagnols l'indiquent depuis deux jours.

En attendant, et c'est une information donnée par Mundo Deportivo, Jordi Alba intéresserait au plus haut point l'Inter Milan. Qui serait même disposé à échanger plusieurs joueurs pour permettre au transfert de se réaliser. Sont ainsi évoqués, Marcelo Brozovic, Milan Skriniar et, un revenant, l'attaquant Lautaro Martinez, annoncé presque chaque jour au Barça l'année dernière à la même époque.

Précision, et elle est de taille, Jordi Alba a encore deux ans de contrat avec le FCB. Et un salaire important. Une raison de plus pour que Joan Laporta, qui souhaite faire des économies, s'en sépare ?