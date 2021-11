FC Barcelone : après Xavi, une autre légende évoque son retour

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

A 37 ans, il se porte toujours aussi bien. Lui qui évolue, depuis trois ans maintenant, dans le championnat japonais sous les couleurs du Vissel Kobe. Les supporters du FC Barcelone l'ont compris, il s'agit d'Andres Iniesta, ancien milieu de terrain du Barça qui, comme d'autres, a contribué aux plus grandes heures du club.

Face à la situation actuelle, l'ancien international espagnol a donné son sentiment. Propos tenus sur l'antenne de Radio Catalunya.

"Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais j'adorerais revenir au Barça à un moment de ma vie. Pour pouvoir continuer à aider d'une autre manière qu'en jouant, j'aimerais bien, mais personne ne connaît l'avenir. Je ne sais pas à quoi je pourrais être préparé. J'aimerais passer ma licence d'entraîneur mais je ne sais pas si je j'exercerai. J'aime penser au présent, jouer au football et on verra dans le futur. Ça fait mal de voir le Barça comme ça, d'un autre point de vue plus lointain.

Si les choses ne vont pas bien ce n’est pas agréable parce que tu vois des coéquipiers qui souffrent, de nouvelles personnes qui n’obtiennent pas de résultats actuellement, les fans. Quand quelque chose que tu aimes souffre, ça fait mal."