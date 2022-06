FC Barcelone - Mercato : le dossier Bernardo Silva lié à celui de Lewandowski ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

D’après les informations de Manu Sainz et du journal espagnol AS, le board du FC Barcelone est bien persuadé de pouvoir signer Bernardo Silva. Si du côté de Sport on affirme que le dossier est enterré et que la priorité irait à Ruben Neves, l’autre quotidien annonce que Bernardo est toujours dans les plans mais que son cas est lié à Lewandowski.

Priorité à Lewandowski

Selon As, le Barça prépare l’arrivée du maestro portugais de Manchester City mais les négociations ne se feront qu’une fois que le dossier Lewandowski sera bouclé. Le joueur avait déjà fait part de son intérêt pour le club mais étant donné que le dossier Kessié est quasiment bouclé, la priorité n’est plus au milieu de terrain. En revanche le quotidien ne donne pas plus d’information sur Frenkie De Jong, dont le départ devrait normalement être sine qua none à l’arrivée de Silva.

Pour résumer Selon As le Barça n'a pas abandonné la piste Bernardo Silva et attendrait tout simplement de finaliser le transfert de Lewandowski pour entamer les pourparlers. Informations à prendre avec des pincettes, As est un quotidien madrilène.

Yann Noailles

Rédacteur