FC Barcelone, OM - Mercato : un deal surprenant pour Coutinho ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Vers un échange Aubameyang - Coutinho ? Alors que Ronald Koeman, l'entraineur du Barça, a affirmé en conférence de presse le week-end dernier qu’il souhaiterait un buteur au vu des nombreux absents pour l’heure (Ansu Fati, Sergio Aguero, Ousmane Dembélé), les médias anglais affirment que Coutinho qui ne rentre plus dans ses plans et n’a pas joué depuis décembre dernier pourrait être inclus dans les négociations.

En manque de liquidités durant ce Mercato, le Barça cherche à se débarrer de certains salaires. Philippe Coutinho, indésirable, gagne près de 9 millions d’euros annuels. Selon les informations de divers médias anglais, le club catalan penserait à Pierre-Emerick Aubameyang qui serait également poussé vers la sortie à Arsenal après sa moins bonne saison l’année passée (10 buts, 3 passes décisives en 29 matchs).

Alors qu’Arteta est en quête d’un milieu offensif et souhaiterait récupérer Martin Odegaard, le Barça souhaiterait lui proposer un échange Coutinho - Aubameyang. L’autre option pour les culés seraient Alexandre Lacazette qui arrive en fin de contrat l'année prochaine chez les Gunners selon Sport. Affaire à suivre.

Barcelona interested in signing Pierre-Emerick Aubameyang from Arsenal. Willing to offer Philippe Coutinho in part exchange. Sky in Italy reporting Barcelona tried to sign Tammy Abraham from Chelsea. Abraham is joining Roma in €40m deal.