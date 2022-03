FC Barcelone, PSG - Mercato : gros revirement de situation pour l'avenir de Dembélé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le cas Ousmane Dembélé est aussi difficile à suivre en coulisses que l'ailier sur le terrain ! Après des mois de tensions avec le FC Barcelone concernant une prolongation et autant de refus, après des menaces de la part des dirigeants catalans de l'envoyer en tribunes jusqu'en juin, après des rumeurs d'accord avec le PSG pour la saison prochaine, il serait aujourd'hui disposé à prolonger avec le Barça !

Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Xavi, bien sûr ! Depuis son arrivée sur le banc du FCB à la fin de l'automne, l'ancien génie a redonné du lustre au club. Le beau jeu est de retour, les résultats aussi, comme le prouve le scintillant 4-0 infligé au Real Madrid au Bernabeu dimanche. Et l'ambition est donc à nouveau présente. Ousmane Dembélé s'épanouit dans ce système, lui qui a délivré deux passes décisives dimanche, et il serait désormais prêt à parapher un nouveau bail. Ses agents auraient déclaré à Sport : "Si les dirigeants barcelonais nous appellent, nous arrivons !". Joan Laporta, lui, a déjà fait savoir que Dembélé avait une proposition et qu'elle était toujours d'actualité (20 M€ de salaire net annuel)...

🗣️ Los representantes de Dembélé, a través de SPORT, mandan el mensaje de que están dispuestos a negociar y a olvidar las rencillas del pasado mes de enerohttps://t.co/qNDIWfc2h9 — Diario SPORT (@sport) March 22, 2022

Pour résumer Ousmane Dembélé fait tourner en bourrique les dirigeants du FC Barcelone depuis des mois. Il a déjà repoussé plusieurs offres de prolongation. Et alors qu'il pourrait s'en aller librement en juin, il serait désormais disposé à prolonger !

