FC Barcelone - Mercato : un nouveau prétendant entre en piste pour De Jong !

Le club londonien tente de doubler Manchester United qui n'est déjà pas assuré de pouvoir enrôler l'ancien de l'Ajax, même avec des arguments comme Ten Hag ou Van de Beek que De Jong connaît bien. Le Néerlandais est en conflit avec le Barça car son salaire coûte beaucoup trop cher au club. Ainsi Laporta a proposé au milieu défensif une baisse de salaire ou un départ, mais l'intéressé ne veut ni de l'un, ni de l'autre. Chelsea devra donc à la fois s'aligner sur les 85 millions demandés par les Blaugranas et posés par United, et convaincre De Jong de quitter les siens.

Pour résumer

Une nouvelle offre va tomber pour Frenkie De Jong. Chelsea entre dans la course et informe le Barça qu'il va passer à l'action de manière concrète. En discussion avec le Barça, De Jong aimerait rester sans toucher à son salaire contrairement à ce que désire le FC Barcelone. Chelsea devra donc convaincre le joueur de bouger et s'aligner sur les 85 millions proposés par United.